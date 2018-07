Drachtster discotheek mag exploitanten vijf jaar niet in dienst nemen

De burgemeester van Smallingerland had het werkverbod eerder al opgenomen in de horecavergunning voor Van Bodegem. Dit was gedaan na het faillissement van de twee exploitanten, twee broers. De burgemeester is bang dat beide bij het faillissement bijna een ton aan belastinggeld hebben achtergehouden, en dat ze dat via een constructie met Van Bodegem willen witwassen.