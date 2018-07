Geen bom bij Abe Lenstra Stadion, onderzoek afgerond

Er is geen bom aangetroffen bij het Abe Lenstra Stadion, dat heeft de politie bekendgemaakt. Het stadion en de gebouwen daar vlak naast worden aan het begin van de middag weer vrijgegeven.

Woensdagochtend vroeg kwam er bij het stadion van Sportclub Heerenveen een bommelding binnen. Meteen daarna werden het stadion en de bedrijven daar vlak omheen ontruimd. De politie heeft onderzoek gedaan met speurhonden en een bomverkenner. Er is nog niets bekend over een mogelijk motief of verdachte.