Nog niets aangetroffen bij Abe Lenstra Stadion

De politie heeft in het onderzoek naar de bommelding van woensdagochtend nog niets aangetroffen bij het Abe Lenstra Stadion. De melding kwam vroeg in de ochtend binnen bij SC Heerenveen. Meteen daarna werden het stadion en de bedrijven daar vlakbij ontruimd.

De verwachting is dat het onderzoek met speurhonden en een bomverkenner aan het einde van de ochtend is afgerond. Het gebied rond het stadion zal in het begin van de middag weer worden vrijgegeven.