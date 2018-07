Medewerkers SC Heerenveen erg geschrokken van bommelding

De directie, politie en de gemeente hebben na de melding meteen crisisoverleg gevoerd in de kamer van de burgemeester. De medewerker die het dreigtelefoontje opnam, is opgevangen.

De politie heeft de Abe Lenstra boulevard afgesloten, en gebouwen in de omgeving met behulp van speurhonden doorzocht. Het Friesland College naast het stadion en de kantoren in de omgeving zijn in de loop van de ochtend weer vrijgegeven. Het onderzoek concentreert zich nu op het stadion.