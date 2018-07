Woningmakelaars willen dat voorzitter Ger Jaarsma opstapt

Woningmakelaars van de NVM willen dat voorzitter Ger Jaarsma uit Leeuwarden opstapt. Er is binnen de makelaarsorganisatie een machtsstrijd gaande, schrijft het Financieele Dagblad. De makelaars hebben eind mei het vertrouwen in Jaarsma opgezegd. De motie wordt gesteund door alle 27 afdelingsvoorzitters Wonen, die samen ongeveer 3600 van de 4000 NVM-leden vertegenwoordigen.

In een brief staat een hard oordeel over de voormalige directeur van de Nederlandse Kredietbank. Hij wordt onbetrouwbaar genoemd, zou geen informatie delen en alleen zijn eigen belang dienen. De NVM zou bovendien alleen met de eigen organisatie bezig zijn en niet met het belang van de leden.