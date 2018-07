Friezen geven Culturele Hoofdstad een 6,4 in de eerste drie maanden

Ook qua beleving is er een groot verschil. Ongeveer 76 procent van de Leeuwarders geeft aan iets van Culturele Hoofdstad mee te krijgen, terwijl in de rest van de provincie dat net iets meer dan de helft is.

Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes gaat het pas om de eerste evenementen van Culturele Hoofdstad. Zij verwacht dat het waarderingscijfer van de Friezen alleen maar zal toenemen.