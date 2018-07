Ambulancehelikopter kan niet landen bij MCL vanwege drone

Een traumahelikopter van het UMCG kon maandagnacht niet landen bij het MCL in Leeuwarden, omdat er een drone rondvloog. De piloot kon vanwege de drone niet op een veilige wijze de landing inzetten. Daardoor moest de helikopter verschillende rondjes vliegen voordat de patiënt uiteindelijk in het ziekenhuis gebracht kon worden.

Het is niet bekend van wie de drone is, en wat het boven het ziekenhuis deed. Ziekenhuis UMCG laat in een reactie weten dat ze de handelswijze van maandagnacht aan het bespreken zijn.