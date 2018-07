Epke Zonderland doet weer mee aan het EK turnen

Turner Epke Zonderland doet voor het eerst sinds 2015 weer mee aan de Europese kampioenschappen turnen. De specialist op de rekstok richtte zich de afgelopen jaren op de Olympische Spelen en het WK in Montreal. Omdat hij nu klaar is met zijn studie geneeskunde en het EK dit jaar pas in augustus wordt gehouden, zit deelname er nu wel in.