Bij Boschoord in Drenthe, net over de grens bij Boijl, is dinsdagavond een stuk bos in brand gevlogen. Verschillende korpsen van de brandweer uit Fryslân en Drenthe werden opgeroepen voor de brand en zijn in groten getale uitgerukt.

De brandweermensen hebben het vuur intussen onder controle. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend. Vanwege de aanhoudende droogte wordt al langer gewaarschuwd voor mogelijke natuurbranden.