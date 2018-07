Strenge eisen oefenwedstrijd Stiens - SC Heerenveen

SC Stiens had het duel cadeau gekregen bij een toernooi dat ze in 2017 wonnen. Ze moeten echter heel wat meer regelen dan bij en normaal potje voetbal. Zo was het veld niet goed genoeg volgens Heerenveen, zodat er heel wat dagen water op gesproeid moest worden. Het doorgaan van de wedstrijd is daardoor een tijdje onzeker geweest.

Veld

De brandweer in het dorp, BV Sport, maar ook boeren in de omgeving kwamen de club hulp aanbieden. Zodoende werd het veld zo opgeknapt dat het weer voldeed aan de eisen van de 'groundsman' bij SC Heerenveen, Henk Schreuder.

Risico

Ook is er meer beveiliging nodig, omdat SC Heerenveen de wedstrijd inschat als een wedstrijd met meer risico's dan anders. Volgens een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden valt dat mee, al wordt het wel een 'B'-evenement genoemd. Daardoor kan er bijvoorbeeld tassencontrole gehouden worden.

Toch blij

Ondanks de extra maatregelen zijn ze bij SC Stiens blij met de Feansters, die naar sportpark It Gryn komen. Ook SC Heerenveen zegt het mooi te vinden om in Stiens te spelen.