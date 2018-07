Kramer: Meer treinen naar Sneek, maar minder naar Mantgum

Volgens gedeputeerde Kramer is het passen en meten om meer treinen te laten rijden op een enkelspoor tussen Sneek en Leeuwarden. Maar als het een beetje kan, moet het. Want de treinreizigers tussen de Waterpoortstad en Leeuwarden moeten nu wel heel vaak staan. Het doel is nu om tijdens de ochtendspits extra treinen van Sneek naar Leeuwarden te laten rijden en 's middags extra treinen van Leeuwarden naar Sneek.

Zachte ondergrond

ProRail gaf in eerste instantie aan dat meer treinen dan drie treinen per uur niet mogelijk zou zijn. Vanwege de zachte ondergrond bij Mantgum kunnen treinen daar minder hard rijden. Maar er is nu een alternatief bedacht. Sneek kan in de spits vier treinen per uur krijgen, maar als gevolg daarvan stopt de trein voortaan nog maar twee keer per uur in Mantgum in plaats van drie keer nu. In Mantgum stappen iedere dag gemiddeld ongeveer 250 mensen in de trein naar Leeuwarden. Kramer wil zich inspannen om te zorgen dat de trein in Mantgum wel een goede aansluiting krijgt op de treinen naar Groningen en Zwolle, zodat inwoners van Mantgum niet al te veel last zullen krijgen van de lagere frequentie.

Aanpassingen op station Leeuwarden

"Het zou natuurlijk mooier zijn als de trein met 140 kilometer per uur van Sneek naar Leeuwarden kan rijden. Dan kun je meer treinen kwijt", zegt gedeputeerde Johannes Kramer, "maar dat zit er helaas niet in." De gedeputeerde geeft verder aan dat ook de rails bij het Leeuwarder station aangepast moet worden om meer treinen van en naar Sneek te kunnen laten rijden.

Veiligere overgangen

De provincie streeft daarna om volgend jaar een besluit te nemen over de vierde trein van Sneek en Leeuwarden. Tegelijkertijd worden er plannen gemaakt voor het beveiligen van de laatste onbeveiligde spoorwegovergangen in Fryslân. Op het traject Leeuwarden-Sneek wil de provincie onder andere de spoorwegovergang bij Boazum aanpakken. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft al aangegeven daar wel aan mee te willen werken. Voor het beveiligen van alle onbeveiligde spoorwegovergangen is volgens Kramer een hogere financiële bijdrage van het Rijk nodig.