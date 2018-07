Sierd van der Bij over waterschaarste in Zuid-Afrika: het was op het randje

Maar sinds enkele dagen zijn de maatregelen niet meer van kracht. "In de bassins zit nu meer water dan in 2016. Er zijn weer watervallen en de tuinen staan in bloei. Het is nu winter in Zuid-Afrika. Anders valt er in de winter genoeg water, maar dat was nu niet zo. Het was op het randje. Je moet er niet aan denken wat er zou gebeuren als een stad met 3,5 miljoen inwoners zoals Kaapstad zonder drinkwater komt te zitten."

Toch is niet iedereen blij, zegt Van der Bij. "De prijs van water is de afgelopen maanden gestegen. De waterleidingmaatschappij moest nieuwe technieken ontwikkelen om aan water te komen. De prijs voor water blijft hoog en daar zijn sommige mensen kwaad over."

Het toerisme heeft een flinke deuk opgelopen door de aanhoudende droogte. "Als een hotelzwembad niet met water gevuld is, blijven de gasten weg." Sierd van der Bij heeft de laatste tijd wel geleerd zuiniger te zijn met water. Een paar simpele aanpassingen, zoals de kraan niet laten lopen tijdens het tanden poetsen, houdt hij nog steeds aan.