Droogte in Zuid-Afrika voorbij

De afgelopen twee maanden is er erg veel regen gevallen". vertelt Sierd van der Bij, oorspronkelijk uit Burdaard. De Fries woont sinds vier jaar in Kaapstad in Zuid-Afrika. De afgelopen maanden mocht hij heel weinig water gebruiken. In het gebied was het zo droog dat er sprake was van een mogelijke Day Zero. Een dag dat er geen water meer uit de kraan zou komen.