Bewoners flat Anjenplein Leeuwarden terug naar huis na brand

Bij de brand in de flat is asbest vrijgekomen, zegt de gemeente Leeuwarden. Een gespecialiseerd bedrijf is dat aan het opruimen. Het asbest ligt niet op de galerijen van de flat, maar wel op de balkons. De bewoners mogen daarom de eerste twee dagen niet op hun balkon komen.

De brand in de flat van twaalf hoog ontstond vlak voor twaalf uur op de bovenste verdieping. Over de oorzaak is nog niets bekend.