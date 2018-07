Gemeenteraad Smallingerland buigt zich over rapport Lawei

De gemeenteraad van Smallingerland buigt zich op dit moment in Drachten over het rapport over de problemen met de verbouwing van schouwburg De Lawei in Drachten.

In het rapport concludeert de enquêtecommissie dat er indertijd fouten zijn gemaakt bij de verbouwing, waarbij de gemeente Smallingerland als subsidieverstrekker nauw betrokken was. Maar volgens de commissie vinden de betrokken partijen zoals bestuurders, dat zij niets verkeerd hebben gedaan.