Benzinepomp vergroot capaciteit blauwe diesel tien keer

De gemeente Leeuwarden is ook een grote afnemer, want de meeste gemeentelijke auto's rijden op blauwe diesel. De benzinepomp heeft een ondergrondse tank van 2000 liter. Er staat nu ook een grote gele tank met 20.000 blauwe diesel. Tamoil is de enige benzinepomp in Leeuwarden, die blauwe diesel verkoopt.