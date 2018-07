GGZ Friesland aansprakelijk gesteld voor dood cliënt

Vlak voor zijn dood belde Arre in paniek met 112. Hij was wanhopig en zei dat het niet goed met hem ging. Volgens advocaat Poortman heeft de GGZ daarop niet adequaat gereageerd. De zorginstelling had bovendien moeten weten dat Arre een turbulente periode achter de rug had en dat hij grote problemen had, zei Poortman.

De GGZ heeft volgens haar op meer terreinen niet goed gehandeld. Er zijn geen maatregelen getroffen om risico's te voorkomen, er was bijna geen samenwerking tussen de hulpverleners en de familie is niet op de hoogte gebracht hoe het met Arre ging. Bovendien had Arre, gezien zijn grote problemen, gedwongen opgenomen moeten worden, zo laat Poortman in een brief aan de GGZ weten. In die brief stelt de advocaat de GGZ Friesland aansprakelijk.