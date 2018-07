Onderzoek naar asbest na uitslaande brand in Leeuwarder flat, gebouw ontruimd

In Leeuwarden is de brandweer dinsdag aan het begin van de middag uitgerukt voor een uitslaande brand in een hoog flatgebouw aan het Anjenplein in de wijk Bilgaard. Bewoners werden geëvacueerd. De brandweer had het vuur binnen een uur onder contrôle. Bij de brand is waarschijnlijk asbest vrijgekomen. Daar wordt dinsdagmiddag onderzoek naar gedaan door een gespecialiseerd bedrijf.