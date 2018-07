Lemsteraak in Warten uitgebrand

Bij een brand in Warten is maandagnacht een Lemsteraak volledig uitgebrand. De boot was net opgeknapt en lag klaar om uit te varen. De boot lag in het water achter de loods van jachtwerf W. Bijlsma aan de Midsbuorren. Omdat eerst werd gedacht dat de boot in de loods lag, werd opgeschaald naar middelbrand.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest nog wel nablussen. Van de aak is alleen het casco over. Een muur van de loods liep door het vuur lichte schade op.