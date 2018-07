Een 33-jarige Leeuwarder is maandagavond in zijn woning in Camminghaburen aangehouden voor het mishandelen van een 28-jarige vrouw.

De politie kreeg een melding binnen over een vechtpartij tussen een man en een vrouw. Toen de politie arriveerde, was de man al weg. Na het horen van getuigen zocht de politie de verdachte thuis op. Hij zit nu vast voor verder onderzoek.