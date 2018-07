Politie heeft veel werk van verkeersovertreders

De politie in Leeuwarden had maandag en maandagnacht veel werk van verkeersovertreders. Op maandag moest de politie rennend achter een verdachte aan. De politie zag een man en een vrouw in de Dokkumerstraat rijden. Hun auto werd aan de kant gezet, omdat de vrouw geen autogordel droeg. Uit onderzoek bleek dat de man werd gezocht in verband met diefstal en mishandeling. De man sloeg lopend op de vlucht, maar werd na een korte achtervolging aangehouden. Hij kreeg een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs en werd vastgezet voor onderzoek naar de zaken waarvan hij wordt verdacht.

Een 24-jarige vrouw uit Leeuwarden werd aangehouden, omdat ze over de Peter Stuyvesantweg liep en niet van plan was daarmee te stoppen. De vrouw wilde haar ook niet legitimeren. Ze heeft een proces-verbaal gekregen. In Grou werd een 49-jarige automobilist uit Heerenveen aangehouden, omdat hij geen rijbewijs had. Ook deze man kreeg een proces-verbaal.