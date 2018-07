Gestolen tablet met behulp van app teruggevonden

Een 61-jarige Leeuwarder is maandag aangehouden als verdachte van het stelen van een tablet uit een auto, die op de Tweebaksmarkt stond. De man had er geen rekening mee gehouden dat de eigenares uit Burgum 'Find My iPhone' had geïnstalleerd. Door het signaal van deze app te volgen, kwam de politie uit bij een woning aan de Lambert Jacobszstraat.

In de woning vond de politie niet alleen de tablet terug, maar ook de 61-jarige man werd aangetroffen. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en blijft tot aan de zitting bij de politierechter op 16 juli vastzitten.