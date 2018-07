"Uitlatingen fractievoorzitter WB schadelijk voor de politiek"

Fractievoorzitter Tom Hartog van Weststellingwerfs Belang heeft door zijn uitlatingen en gedrag bij Radio Centraal het aanzien van de raad als politiek bestuurlijk orgaan ernstige schade toegebracht en in diskrediet gebracht. Die woorden gebruikte de SDW-fractie maandagavond in de gemeenteraad. Hartog en het bestuur van Radio Centraal hebben momenteel een geschil over mogelijke discriminerende uitlatingen van Hartog en over zijn functie als beheerder van de Facebook-pagina van de lokale omroep.