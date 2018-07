Aantal zelfdodingen in Fryslân blijft stabiel

Het aantal zelfdodingen in Fryslân in 2017 lag net iets hoger dan het landelijke gemiddelde. In Fryslân hebben 13 op de 100.000 mensen zichzelf tekort gedaan, landelijk was dit 11 op de 100.000 mensen.

Jongeren

Opvallend is dat landelijk gezien nog nooit zoveel jongeren tot 20 jaar zichzelf tekort hebben gedaan als in 2017. Toch is dit nog altijd de leeftijdscategorie waarin het minst vaak zelfmoord wordt gepleegd. In de leeftijdscategorie 50-59 jaar wordt het vaakst zelfmoord gepleegd. Mannen plegen meer dan tweemaal zo vaak zelfmoord als vrouwen.

Andere Europese landen

Het aantal zelfdodingen in Nederland ligt hoger dan in de meeste andere Europese landen. Een verklaring heeft het CBS er niet voor.