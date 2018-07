Openbaar Ministerie: Anderhalf jaar cel voor filmen meisjes in kleedkamer

Pin met camera

De verdachte maakte de foto's in de kleedkamer en douches van voetbalvereniging GSVV uit Gerkesklooster. Hij deed dat met een camera in een pin. De meisjes ontdekten de pin en hadden die ingeleverd bij hun ouders. Die zagen dat er een camera in zat en schakelden de politie in.

Daarnaast stonden op de computer van de man vierduizend foto's van kinderporno. De officier van justitie heeft in de eis rekening gehouden met de verstandelijke beperking van de man. De uitspraak is over twee weken.