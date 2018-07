Koloniën-stuurgroep gaat ''vol goede moed'' door met Unesco-aanvraag

Unesco wees de aanvraag voor een werelderfgoedstatus af, maar geeft de stuurgroep een nieuwe kans. Die wordt met beide handen aangepakt. In de stuurgroep zitten ook bestuurders uit de gemeente Weststellingwerf. Noordwolde heeft ook een kolonie.

''Wij zijn nog vol goede moed'', zegt wethouder Jack Jongebloed van Weststellingwerf, die ook in de stuurgroep zit. ''We hadden gehoopt de status nu al te krijgen, maar ik ben ervan overtuigd dat we de status de volgende ronde krijgen. We gaan aan het nominatiedossier werken om volgend jaar weer een poging te doen.''

Advies Unesco

Volgens de Commissie van Werelderfgoed van Unesco is de winst van de stuurgroep nog niet voldoende onderbouwd voor toekenning van de beschermde status als werelderfgoed. Zo is nog niet duidelijk waarom de verschillende koloniën bij elkaar horen en ook zijn er zorgen over de latere aanpassingen van de historische dorpsgezichten.

De stuurgroep komt binnenkort samen en gaat dan een plan maken om de opmerkingen van Unesco te verwerken in hun aanvraag.