Clips Zanger Rinus nog steeds offline: ''Te zot voor woorden''

Contact met YouTube

''Het is te zot voor woorden dat het nog niet is opgelost'', laat Franke weten. Hij heeft inmiddels contact met een vertegenwoordiger van YouTube. ''Hij doet erg zijn best voor ons, maar het leverde nog niets op.'' Volgens Franke weten ze zelf ook niet goed hoe het kon gebeuren.

De clips van Zanger Rinus zijn zeer populair. Er zitten nummers bij die al meer dan zeven miljoen keer zijn bekeken. De zanger had voor het WK voetbal ook een nummer over het team van België opgenomen. Ook die clip is in Nederland niet meer te zien.