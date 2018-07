Burgumers maken wereldbol en lopen op '8ste dag' naar Leeuwarden

Een handje vol vrijwilligers is druk aan het overleggen aan de picknicktafel voor de oude melkfabriek in Burgum. Wat moet er nog gebeuren? Is iedereen in het dorp op de hoogte van ons project? Waar krijgen we nog meer mensen enthousiast?

Atsje Lettinga zit met drie dorpsgenoten aan de koffie en cake. Lettinga zit in de organisatie van de WereldBurgumer, onderdeel van De Reis.