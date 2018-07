Geert fileert #2: Rode kaart Laas Pieter en Steenie Fenomeni

Het kaatsen stond zondag weer eens op een vreemde manier in de belangstelling dit weekeinde. Een rode kaart voor onze sympathieke Feinsumer kaatsvriend Laas Pieter van Straten. En rood bij het kaatsen is bijzonder. Tijdens de hoofdklassepartij van Harlingen ging hij op de bon.

Wat gebeurde er? Laas Pieter kaatste met zijn maten Auke Boomsma en Marten Feenstra in de eerste omloop tegen Enno Kingma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Dan betreden twee mannen van de wantencommissie het veld van Eendracht. Ze liggen de partij stil op 4-3 en controleren de want van Laas Pieter. Dat mag allemaal. Het staat in het allesomvattende regelboek van de KNKB. Laas Pieter heeft donderdag een nieuwe want gehaald.

Voorschrift is dat die want dan eerst door de kaatsbond moet worden gekeurd en dan mag je ermee kaatsen. Eerstvolgende keuring: 9 juli. Dus Laas Pieter had tot die tijd met zijn oude want moeten kaatsen. Hij ging er echter vanuit, beetje naïef, dat hij tot die tijd wel mocht kaatsen met de nieuwe want en dat de stempel er dan wel na 9 juli op kwam. Mis dus.

Wantenmannetjes komen het veld op, leggen de partij stil en gaan doelbewust op Laas Pieter af. Zo doelbewust dat je denkt: voorkennis? Tip gehad uit het veld? Hoe dan ook: Laas Pieter is de klos. De wantenmannetjes melden de overtreding aan de scheidsrechter Marinus Grond en die kan dan (ander regeltje) niet anders dan Laas Pieter de rode kaart tonen. Einde partij Van Straten.

Het korps van Harlingen speelt nog eventjes ''Vandaag is Rood'' van Marco Borsato, want fijngevoeligheid is niet het sterkste punt van de Harlingers. Laas druipt af en er wacht hem een straf, uit te spreken door de strafcommissie. En dan komen de vragen. Hoe lang wordt Laas Pieter geschorst voor deze overtreding? Vijf, misschien zes partijen? Komt deelname aan de PC in gevaar? Volgens een ijverige hoofdklassekaatser niet, want die meent er heel zeker van te zijn dat de PC buiten het KNKB om wordt georganiseerd. Ik help die kaatser eventjes uit de droom: de PC wordt gekaatst onder de reglementen van het KNKB, dus zou een schorsing ook gelden voor deze wedstrijd.

Maar zover moet het natuurlijk niet komen. De laatste rode kaart die viel in het hoofdklassekaatsen dateert van 30 mei 2010. Toen pakte Martijn Olijnsma scheidsrechter Fokke van der Veen vast en hij kon vertrekken. Straf: 4 wedstrijden schorsing. Zet beide overtredingen naast elkaar en je kunt niet anders dan tot de conclusie komen dat in dit geval een milde straf van toepassing moet zijn. Lichamelijk geweld versus naïef gedrag.

De want van Triemstra mankeert niets, dat is zeker. Dus het is eigenlijk een formele overtreding van Laas Pieter. Mag ik de strafcommissie een voorstel doen? Twee wedstrijden en een voorwaardelijk. Vanwege naïef gedrag. En een waarschuwing van de commissie: ''Nooit weer doen Laas.'' En klaar is het. En mag ik de wantenmannetjes ook een advies geven? Kom eens wat vaker bij de hoofdklasse kijken. Maar controleer dan wat breder. Ook de toppers. Want controle op die wanten is niet verkeerd. Dat moet altijd blijven. Maar dit geval heeft toch wel wat weg van willekeur. En ook dat mag de strafcommissie meenemen in zijn oordeel.

Steenie Fenomeni

En dan moeten wij het uiteraard nog eventjes hebben over Tjisse Steenstra, Steenie Fenomeni. Wat heeft het kaatsen toch een geweldig boegbeeld in de persoon van Tjisse. Zes keer won hij dit jaar al een vrije formatiepartij, zes keer werd hij koning. Kaatst nog maar amper drie jaar in de hoofdklasse, won 42 eerste prijzen en werd 26 keer koning.

Steenie is in bloedvorm. Een genot om naar te kijken. Zo jong en zo zeker van zichzelf. Een van de paar kaatsers die het niet uitmaakt wat de stand is. Steenie slaat op met risico. Omdat hij het kan. Omdat hij het durft. Omdat hij in vorm is. Tjisse komt uit een bekende kaatsgeslacht en dat laat hij zien, iedere week weer.

Het moest even op gang komen dit seizoen. Uiteraard ging Gert-Anne van der Bos dit seizoen als eerste opslager van start. Maar zijn humeurigheid stond ultiem succes in de weg. Het roer ging, na de nodige harde woorden, om in de formatie Van der Bos. Triemstra en Steenstra. Van der Bos mag beginnen als voorbeste opslager. Maar hij mist tweemaal achter elkaar het perk. Dan neemt Steenie vastbesloten de opslag over. Niet meer rommelen tot het te laat is, maar meteen ingrijpen. Dat is hard voor Bossie, maar voor nu schikt de humeurige opslager hem in de rol van tweede violist.

De vraag is echter: hoe lang accepteert Van der Bos dat? Hij zit nu niet echt lekker in zijn vel, maar als dat straks wel weer zo is, wordt het lastig zo'n bijrol te accepteren. Maar denkend aan de woorden van Wouter Bos over de hoge energieprijzen eertijds geldt ook: ''Wen er maar aan.'' Steenstra is van kroonprins snel uitgegroeid tot koning van het kaatspeloton. Daar hoort status en invloed bij. De koning bepaalt.

De absolute structurele hoofdrol, waar hij aan gewend was, zal voor Gert-Anne van der Bos niet meer zijn weggelegd. Maar Van der Bos is nog te goed om dat te accepteren. En dus lijkt er maar een logisch pad voor Bossie. Oud-topkaatser Johan Okkinga was er zondag duidelijk over: ''Van der Bos moet opzoek naar nieuwe maten.'' Johan zou weleens gelijk kunnen hebben.