Grandcafé in Heerenveen heeft het beste terras van Nederland

Op de tweede plaats eindigde Kasteel TerWorm in Heeren. Een andere onderneming uit Limburg werd derde: Diverso in Nederweert.

''Alles is in goede staat en ziet er netjes uit. Zowel van binnen als van buiten is dit een heel mooi, goed onderhouden bedrijf. Het terras is kleurrijk en professioneel. Echt top'', valt in het rapport van de jury te lezen.