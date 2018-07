Sportoverzicht: Zeinstra gaat goed op het WK en rode kaart bij het kaatsen

Iedere maandag schuift een van onze sportverslaggevers aan bij Fryslân Hjoed. Deze keer heeft Roelof de Vries het over de voorbereiding van SC Heerenveen op het nieuwe seizoen. Zaterdag oefende de ploeg van Jan Olde Riekerink tegen Drachtster Boys.

En meer voetbalnieuws, want Erwin Zeinstra uit Dronryp doet het goed als assistent-scheidsrechter op het WK in Rusland. Hij mocht zondag zijn derde wedstrijd vlaggen. Wat is de kans dat hij de finale haalt?

Formule 2-coureur Nyck de Vries pakte vorige week zijn eerste overwinning van het seizoen, maar dit weekend ging het minder goed.

Bij het kaatsen was er een redelijk uniek moment: Laas Pieter van Straten kreeg een rode kaart in Harlingen. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en koning Tjisse Steenstra pakten hun vierde krans op rij.

En fierljepper Thewis Hobma springt de ene na de andere overwinning bij elkaar. Op It Heidenskip won hij alweer voor de zevende keer.