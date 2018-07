ElfwegenVLOG: Bauke probeert het elektrisch

De Elfwegentocht: twee weken lang probeert Fryslân om zo fossielvrij mogelijk te reizen. Maar hoe gaat dat eigenlijk in de praktijk? We gaan iedere ochtend met iemand mee naar het werk. En dat natuurlijk op een fossielvrije manier. Maandag beginnen we met Tsjeard Hofstra, de projectleider van de Elfwegentocht. Vlogger Bauke Deelstra stapt bij hem in de elektrische auto, onderweg naar kantoor.