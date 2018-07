Akkoord in het streekvervoer is een "acceptabel compromis"

Vervoersbedrijf Arriva gaat met de provincie om tafel om te praten over de subsidies aan het bedrijf. Vakbonden en werkgevers in het streekvervoer hebben afspraken gemaakt over een nieuwe cao en daar zit ook een loonsverhoging in. Maar de vervoersbedrijven hebben langere contracten met provincies afgesloten en deze loonsverhoging zit daar niet bij.