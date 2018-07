De hoofdprijs van de loterij viel op een lot in de gemeente Kollumerland. De winnaar krijgt 30 jaar lang iedere maand 10.000 euro, in totaal een bedrag van 3,6 miljoen euro. Een abonneespeler uit de gemeente De Fryske Marren won 100.000 euro in een keer, belastingvrij.

Vanwege de privacy van de deelnemers maakt de Staatsloterij geen namen van prijswinnaars bekend.