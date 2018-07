Elfwegentocht: overstapplaats op Afsluitdijk blijft voor een groot deel leeg

Er werd maandagochtend nog niet veel gebruik gemaakt van de overstapplaats van de Elfwegentocht op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Het aantal auto's dat daar stond was op de vingers van twee handen te tellen. Het idee van de overstapplaats is dat mensen carpoolen en zoveel mogelijk duurzaam - dat betekent elektrisch of met blauwe diesel - verder reizen naar Fryslân. Maar verreweg de meeste bezoekers van buiten Fryslân hadden nog nooit van de Elfwegentocht gehoord en waren er dus ook niet op voorbereid om op een andere manier te reizen.