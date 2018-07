De duiker, het meisje en de hond Xolo: de reuzen van Royal de Luxe in Leeuwarden

Leeuwarden is volgens Courcoult niet een voor de hand liggende stad voor de reuzen: "Het is niet gemakkelijk om de reuzen daar te laten bewegen, want het gaat om relatief smalle straten. Maar de afgelopen twee jaar zijn we meerdere keren in Leeuwarden geweest en we hebben een heel interessant parcours bedacht." De precieze route wordt ongeveer een week voor de voorstelling bekendgemaakt.