Duikers vinden restanten Wellington bommenwerper bij Ameland

De duikers vonden in het water van de Noordzee bij Ameland een vleugel van de Wellington. Van het vliegtuig is bekend dat de piloot nog steeds vermist wordt Verder onderzoek moet meer duidelijkheid geven.

Een tip van vissers heeft de duikers ook op het spoor van de drie vermiste vissersschepen gezet. De duikers denken dat ze dichtbij Schiermonnikoog de houten WL 7 hebben gevonden. In het eerste weekeinde van augustus wordt hier verder onderzoek naar gedaan. Hier wordt door de duikers live verslag van gedaan. In museum It Fiskershúske is momenteel de tentoonstelling 'De zoektocht naar de verloren schepen van Moddergat' te zien.