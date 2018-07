"Burgemeester Weststellingwerf moet vrij krijgen van fusiegesprekken"

De opdracht in die schets is dat de burgemeester fusiegesprekken moet voeren. Blijf Stellingwerfs vindt echter dat dit onderdeel eruit gehaald zou moeten worden, en dient daarvoor een motie in. De fractie hoopt dat de volledige gemeenteraad dit maandagavond zal steunen.

Volgens Blijf Stellingwerfs is er na de benoeming van de burgemeester veel veranderd en hebben de fracties vorig jaar aangegeven niet langer te willen fuseren. De nieuwe burgemeester André van de Nadort moet daarom worden vrijgesteld van deze opdracht zoals die in de profielschets staat.