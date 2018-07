Friese jongeren zijn niet tevreden over sekslessen op school

Volgens Friese jongeren krijgen ze over thema's zoals anticonceptie, voortplanting, soa's en buitensporig seksueel gedrag minder voorlichting dan in de rest van Nederland. De GGD wil in gesprek met de scholen om ze te helpen bij het geven van voorlichting.

Gênant

Uit het onderzoek blijkt verder dat Friese jongeren het gênant vinden om condooms te kopen. Jongeren die langere tijd seks hebben met een vaste partner houden vaak op met het gebruik van condooms. In tegenstelling tot de rest van Nederland blijkt uit het onderzoek niet dat laagopgeleide jongeren eerder aan seks beginnen dan hogeropgeleiden.

Conservatiever

Jongeren met een lagere opleiding in Fryslân zijn conservatiever in hun denken over seks en negatiever over homoseksualiteit. Van de Friese meisjes die ooit zijn gedwongen tot seksuele handelingen, kreeg maar zeven procent hulp van een huisarts als hulpverlener, landelijk gezien was dit negentien procent.