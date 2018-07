Persconferentie over de Reuzen van Royal de Luxe

In Madurodam in Den Haag is maandagochtend bekendgemaakt welke reuzen in augustus naar Leeuwarden komen: de duiker, het meisje en de hond Xolo. Het straattheaterspektakel van het Franse Royal de Luxe is het grootste project van LF2018. Het is ook voor het eerst dat de reuzen een bezoek brengen aan Nederland.

De persconferentie is afgelopen. Die is hier in z'n geheel terug te zien.