CNV blij met onderhandelingsresultaat

Aanbesteding

Naast de directe afspraken over de behandeling en beloning van de chauffeurs hebben de vakbonden ook voor de toekomst enkele zaken in gang gezet. Zo hebben de bonden en de werkgevers met elkaar afgesproken om de werkbaarheid van aanbestedingen goed in de gaten te houden. Om zo te voorkomen dat de zuinigheid van opdrachtgevers wordt betaald door de chauffeurs. "Daar willen wij samen met de werkgevers voor strijden. Ik denk dat de marktwerking teveel is doorgeschoten. Als je ziet hoe de verschillende bedrijven inschrijven om er toch een goede boterham aan te verdienen, dan denk ik dat de chauffeur daar in de eerste plaats de dupe van is geworden", aldus Chikhi.

Stemming

Het onderhandelingsresultaat van de vakbonden moet nog worden voorgelegd aan de leden, en het is aan hen om een besluit te nemen over of ze kunnen leven met het resultaat. Er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd waar leden uitleg kunnen krijgen over de gemaakte afspraken. Hierna komt een stemmingsperiode, die mogelijk wordt aangepast in verband met de verschillende schoolvakanties die zo langzamerhand beginnen in Nederland.