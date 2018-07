Drukte bij eerste koopzondag in Drachten

De eerste koopzondag in Drachten, mede door het mooie weer, veel mensen getrokken. Bijna alle bezoekers en winkeliers zijn erg enthousiast dat ook in Drachten de winkels nu eindelijk op zondag open kunnen. Jarenland werd dit tegengehouden door de gemeenteraad. Maar na de verkiezingen van afgelopen maart stemden het nieuwe college en de raad er snel mee in. "Daar zijn we de raad erg dankbaar voor", zegt Douwe Blom, voorzitter van ondernemersvereniging H&I, zondag.