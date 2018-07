Recensie: Altyd Seumer: een ode aan het prachtige landschap van Het Bildt

Het stuk gaat verder en mensen komen in opstand. Er moet weer een oogstfeest komen. Ze bekokstoven dit allemaal achter een houten muur. Het publiek hoort het wel, maar ziet het niet. Als ze het willen zien, moeten ze via hun mobiel naar Facebook, waar de scene wordt live wordt gestreamd. Dit werkt tijdens de voorstelling niet. Veel mensen zijn afgeleid, waardoor ze van alles missen. Dat is jammer.

Naast de weidsheid is ook taal een groot thema in Altyd Seumer. Behalve Theun Plantinga zingen en spreken alle acteurs in het Biltkers, wat als voordeel heeft dat het ook voor Friezen en Hollanders prima is te volgen. Zelfs enkele Duitsers hebben het pad naar het bouwland bij Zwarte Haan kunnen vinden. Het voelt bijna vreemd dat er zo'n groot spektakel van dergelijke kwaliteit wordt neergezet in een taal die slechts in een beperkte regio wordt gesproken. Maar dat is hier de kracht: lokaal toptheater.

Uiteindelijk is het een indrukwekkend stuk, wat niet voor iedereen geschikt zal zijn. De opera-achtige wijze zorgt ervoor dat de personages zowel letterlijk als figuurlijk ver van het publiek af staan. Er komt geen band of emotie bij kijken. En dat is uiteindelijk toch wel jammer, want dat had het stuk naar een nog hoger plan getild en had de lange speeltijd van dik twee uur wat korter kunnen laten voelen.