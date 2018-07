Partuur van Nynke Sijbrandij pakt vijfde seizoensoverwinning

Het partuur Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra was zondag in de finale van het dames hoofdklasse kaatsen vrije formatie in Baard overmachtig tegen het andere sterke damespartuur van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Op 5-0 en 6-2 eindigde de partij door een retourslag perk door Nynke Sijbrandij.

In de halve finale ontsnapte het partuur Sijbrandij tegen het partuur Marije van der Meer, Martine Tiemersma en Annelien Broersma. Ze wonnen pas op 5-5 en 6-2. Het partuur Van der Meer pakte de derde prijs door de strijd om die derde prijs te beslissen op 5-5 en 6-2 tegen het trio van Tine Dijkstra.