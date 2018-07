Toerisme-ondernemer Albert Hendriks: ''Krankjorum, zoveel LF2018-evenementen in augustus.''

Directeur Albert Hendriks van toerismebedrijf Friesland-Holland noemt het "krankjorum" dat de evenementen van LF2018 niet beter over het jaar zijn verspreid. "In augustus wordt het hier smoordruk vanwege die evenementen en er is bijna geen kamer meer te krijgen. Maar net dàn is het hier altijd al druk met toeristen. Waarom is zo'n groot project als dat met de reuzen niet in bijvoorbeeld oktober op het programma gezet? Er wordt altijd gesproken over hoe je het toerismeseizoen kunt verlengen. Nou, dan was dit een prachtkans geweest!"