VIDEO: 'Tsjek myn sjipkist' zet de auto aan de oplader

'Tsjek myn sjipkist' wordt gemaakt in het kader van Fossylfrij Fryslân. Het bestaat uit zes afleveringen. In de eerste vijf afleveringen bouwen drie teams van drie basisscholen een zeepkist. Verder zien we wat fossiele brandstof eigenlijk is, waarom die zo schadelijk is voor het milieu en wat duurzame alternatieven kunnen zijn. 'Tsjek myn sjipkist' zal op 4 juli eindigen met een wedstrijd in de Elfstedenhal in Leeuwarden. De zeepkist die als eerste over de streep komt, heeft gewonnen.