Rode kaart voor kaatser Laas Pieter van Straaten

Van Straaten ging ervan uit dat zijn want goed was. Hij had de want deze week laten ophalen bij wantenmaker Reinder Triemstra. In 2010 werd er voor het laatst een rode kaart uitgedeeld in de hoofdklasse aan Martijn Olijnsma.

Van Straaten kaatste met Auke Boomsma en Marten Feenstra en stond in de eerste omloop met 4-3 voor tegen Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Boomsma en Feenstra moesten met z'n tweeën verder en verloren met 5-5 en 6-4.