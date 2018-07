Wandeltocht Rondje Ameland wordt volgend jaar eerder gehouden

Het Rondje Ameland wordt volgend jaar eerder gehouden dan gewoonlijk. De wandeltocht van 50 kilometer rond het Waddeneiland is in 2019 op 25 mei. Rondje Ameland vindt doorgaans in het eerste of tweede weekend van juni plaats, maar dat komt volgend jaar slecht uit. Het eerste weekend van juni is na Hemelvaart en het tweede weekend is Pinksteren.

Het bestuur kreeg van veel wandelaars de vraag of er ook een alternatieve datum mogelijk was. Later was geen optie, omdat er dan allemaal andere evenementen zijn op Ameland. Daarom is gekozen voor 25 mei. Wagenborg zet dan speciaal voor het evenement een extra vroege boot in.

Rondje Ameland wordt volgend jaar voor de 23ste keer gehouden.