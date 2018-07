Na 66 jaar weer een nacht slapen in Swichum

Toen Joukje Kalsbeek over deze mogelijkheid hoorde, belde ze meteen haar zus Rigtje op. De dames zijn geboren en getogen in Swichum, maar wonen er al heel lang niet meer. Joukje woont tegenwoordig in Apeldoorn en Rigtje in Akkrum. Dat ze nu, na 66 jaar, weer eens een nacht in het dorp konden slapen, en dan ook nog in de kerk, leek hen prachtig. Deze week was het zover. De 85-jarige Joukje Annema-Kalsbeek en de bijna 90-jarige Rigtje de Groot-Kalsbeek sliepen een nacht in de kerk van Swichum.