Nieuw internationaal ijshockeytoernooi in Thialf

Met het nieuwe toernooi wil Thialf zich verder ontwikkelen om uiteindelijk het schaatshart van de wereld te worden, niet alleen op het gebied van het langebaanschaatsen en shorttrack, maar ook in het ijshockey. "Met dit internationale toptoernooi zetten we ijshockey nog meer op de kaart en willen we zorgdragen voor een positieve bijdrage in de sport, zowel in de breedte als in de topsport'', zegt directeur Marc Winters van Thialf.

De kaartverkoop voor de Thialf Icehockey Cup op 1 en 2 september is zondag begonnen.